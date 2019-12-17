Бутина стала ведущей стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу»

Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина присоединяется к команде RT и становится ведущей стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

«Ну вот я дома», — сказала Бутина в ролике.

В среду, 11 декабря, RT провёл выпуск стрима под названием «Молодая кровь!». В нём приняла участие Мария Бутина.

Девушка тогда прокомментировала приговоры по делу о беспорядках во время незаконной акции в Москве, отметив, что в США срок дают за любое касание представителя власти.

Бутина была арестована в июле 2018 года и приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за «сговор с целью работы на иностранное правительство».

26 октября 2019 года россиянка прилетела в Москву после освобождения из американской тюрьмы.

После возвращения в Россию Бутина в эфире RT заявила, что намерена заниматься правозащитной деятельностью. В ноябре она согласилась работать экспертом в рабочей группе по защите прав соотечественников за рубежом.