Бутина стала ведущей стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу»

Короткая ссылка
RT
Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина присоединяется к команде RT и становится ведущей стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

«Ну вот я дома», — сказала Бутина в ролике.

В среду, 11 декабря, RT провёл выпуск стрима под названием «Молодая кровь!». В нём приняла участие Мария Бутина.

Девушка тогда прокомментировала приговоры по делу о беспорядках во время незаконной акции в Москве, отметив, что в США срок дают за любое касание представителя власти.

Бутина была арестована в июле 2018 года и приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за «сговор с целью работы на иностранное правительство».

26 октября 2019 года россиянка прилетела в Москву после освобождения из американской тюрьмы. 

После возвращения в Россию Бутина в эфире RT заявила, что намерена заниматься правозащитной деятельностью. В ноябре она согласилась работать экспертом в рабочей группе по защите прав соотечественников за рубежом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить