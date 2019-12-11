Бутина: в США дают срок за любое касание представителя власти

Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала приговоры по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции в Москве. По её словам, в США срок дают за любое касание представителя власти.

«Конечно, дело бы не ограничилось запретом на администрирование ресурсов в сети интернет. Там за это дают серьёзный реальный срок. Причём заметьте, срок дают за любое касание сотрудника власти», — отметила Бутина.

Она рассказала, что в Соединённых Штатах есть такое понятие, как минимальный срок заключения.

«То есть вам дадут от года и выше, это реальный срок... Со мной сидела женщина, которая сидела именно за это. Женщина, 50 лет, выпила, шла по улице. Её остановили, она выразила своё несогласие, пнула полицейского, получила год и десять лет условно сверху», — сказала она.

Ранее в стриме RT проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара прокомментировала приговор студенту ВШЭ Егору Жукову.

6 декабря Кунцевский суд Москвы приговорил его к трём годам условно по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов в интернете.