Касамара о словах Егора Жукова про связь ВШЭ с государством: это по-детски

Короткая ссылка
Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара на стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала слова осуждённого условно по делу об экстремизме студента ВШЭ Егора Жукова о связи учебного заведения с государством.
Касамара о словах Егора Жукова про связь ВШЭ с государством: это по-детски
  • © Кадр трансляции

В эфире «Дождя» Жуков заявил, что руководители вуза «делают уступки давящему на них, силовому в первую очередь, аппарату». 

«Вы знаете, мне кажется, это несколько по-детски, учитывая то, что ВШЭ — это университет при правительстве Российской Федерации и учредителем ВШЭ является правительство. Мы не просто работаем с правительством и на правительство, являемся одним из консультантов не только правительства, но и других органов исполнительной власти, администрации президента. Здесь очень странно нас противопоставлять», — сказала Касамара.

Комментируя приговор, она назвала главным результатом для себя то, что Жуков может приступить к учёбе.

«Для меня на сегодняшний день главный результат — что Егор может приступить к учёбе. Этим результатом я удовлетворена», — отметила она.

6 декабря Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам условного срока по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов в интернете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить