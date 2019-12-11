Касамара о словах Егора Жукова про связь ВШЭ с государством: это по-детски

Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара на стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала слова осуждённого условно по делу об экстремизме студента ВШЭ Егора Жукова о связи учебного заведения с государством.

В эфире «Дождя» Жуков заявил, что руководители вуза «делают уступки давящему на них, силовому в первую очередь, аппарату».

«Вы знаете, мне кажется, это несколько по-детски, учитывая то, что ВШЭ — это университет при правительстве Российской Федерации и учредителем ВШЭ является правительство. Мы не просто работаем с правительством и на правительство, являемся одним из консультантов не только правительства, но и других органов исполнительной власти, администрации президента. Здесь очень странно нас противопоставлять», — сказала Касамара.

Комментируя приговор, она назвала главным результатом для себя то, что Жуков может приступить к учёбе.

«Для меня на сегодняшний день главный результат — что Егор может приступить к учёбе. Этим результатом я удовлетворена», — отметила она.

6 декабря Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам условного срока по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов в интернете.