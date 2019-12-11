«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: RT проводит стрим «Молодая кровь!»

Егор Жуков vs «обычные подозреваемые»: кому тюрьма, а кому «президентские амбиции». Что такое «гуманные люстрации»? Закон о домашнем насилии — кого он защищает, а кого ставит в уязвимое положение? Протест фанатского движения и ровным счётом ничего про Леонида Волкова. В гости ждём проректора ВШЭ Валерию Касамару, активистку Марию Бутину, директора центра «Насилию.нет» Анну Ривину и директора официального фан-клуба московского «Спартака» Валентина Коршунова.