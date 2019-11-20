«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: RT проводит стрим «Главное — участие!»

Чем Евгений Чичваркин навредил своим товарищам по оппозиции, почему отпетые коррупционеры выдают награды за борьбу с коррупцией, успешная тактика Навального по оскорблению электората, а также что-то про Леонида Волкова! Третий выпуск стрима RT: ведущие — экс-юрист ФБК Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.