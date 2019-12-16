В Приангарье создали рабочую группу по ликвидации последствий паводка

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Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев принял решение создать рабочую группу по ликвидации последствий паводка.
В Приангарье создали рабочую группу по ликвидации последствий паводка
  • © РИА Новости

«Есть отставание в ликвидации последствий паводка. Я принял решение создать рабочую группу для более оперативной работы в этом направлении», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Кобзев добавил, что в настоящий момент наблюдаются проблемы с выплатой компенсаций предпринимателям, пострадавшим от паводка, а также ряд других вопросов, которые вынуждают внести корректировки в областной бюджет.

Ранее власти Иркутской области назвали срок ликвидации последствий паводка.

В октябре сообщалось, что для экономического развития районов Приангарья выделят около 16 млрд рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил полностью восстановить разрушенную инфраструктуру Иркутской области к 2023 году.

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