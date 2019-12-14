В больницу Новочеркасска назначили нового главврача

В пресс-службе администрации Ростовской области сообщили, что в больницу Новочеркасска, которая приостановила приём пациентов из-за увольнения врачей стационара, был назначен новый главный врач.

«Заключены трудовые договора с главным врачом Хорошевской Натальей Вячеславовной. Также до 17 декабря на работу будут приняты четыре врача-инфекциониста, и до конца декабря приедет ещё один доктор-инфекционист из Башкирии», — указывается в заявлении.

Уточняется, что за счёт средств бюджета города всем трудоустроившимся врачам будет предоставлено служебное жилье и единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

«Работа круглосуточного стационара возобновится 18 декабря. Оказание круглосуточной медицинской помощи будет осуществляться вновь принятыми специалистами и врачами-совместителями», — добавили в пресс-службе.

В начале декабря стало известно, что в инфекционной больнице Новочеркасска приостановлен приём пациентов в связи с увольнением врачей стационарного отделения.

В декабре премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам прокомментировал увольнение врачей в ряде регионов страны.