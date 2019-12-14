Бастрыкин поручил проконтролировать ход дела о ДТП под Екатеринбургом
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«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела... возбуждённого следственными органами СК России по Свердловской области в связи с ДТП с автобусом, в котором пострадало несколько человек», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Ранее в Свердловской области возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после аварии с автобусом под Екатеринбургом.
В автобусе находились 53 пассажира, которые возвращались в Екатеринбург из Перми с концерта.
По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулём, среди пострадавших есть подростки.
В конце сентября URA.RU передавало, что один человек погиб и ещё пятеро пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области.