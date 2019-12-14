Бастрыкин поручил проконтролировать ход дела о ДТП под Екатеринбургом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проконтролировать расследование уголовного дела о ДТП с пассажирским автобусом под Екатеринбургом, в результате которого пострадали 15 человек.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела... возбуждённого следственными органами СК России по Свердловской области в связи с ДТП с автобусом, в котором пострадало несколько человек», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Ранее в Свердловской области возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после аварии с автобусом под Екатеринбургом.

В автобусе находились 53 пассажира, которые возвращались в Екатеринбург из Перми с концерта.

По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулём, среди пострадавших есть подростки.

В конце сентября URA.RU передавало, что один человек погиб и ещё пятеро пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области.