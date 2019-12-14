СК возбудил дело после ДТП с пассажирским автобусом под Екатеринбургом

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом на трассе в Свердловской области, следовавшим из Перми в Екатеринбург, в результате которого пострадали 15 человек.
СК возбудил дело после ДТП с пассажирским автобусом под Екатеринбургом
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба областного главка ведомства.

«Чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают точное число пострадавших, их возраст и степень нанесённого здоровью вреда, а также запрашивают документацию о перевозке и решают вопрос о назначении судебных экспертиз.

По информации ведомства, находившиеся в автобусе граждане возвращались с концерта, среди пострадавших есть подростки.

Ранее в Минздраве сообщили, что пострадавшим не потребовалась госпитализация.

Утром 14 декабря заказной автобус с 53 пассажирами вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся. По предварительным данным, водитель уснул за рулём.

ФАН также передавал, что в ДТП в Буйнакском районе Дагестана погибли четыре человека.

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