Число пострадавших в ДТП с автобусом под Екатеринбургом возросло до 15
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- РИА Новости
«Число пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области увеличилось до 15», — заявили в ведомстве.
В Минздраве Свердловской области сообщили, что помощь оказана 14 гражданам, госпитализация им не потребовалась.
«Из 54 человек (ехавших в автобусе. — RT) за медицинской помощью обратились 14. Госпитализированных нет», — приводит Интерфакс сообщение пресс-секретаря ведомства Константина Шестакова в Facebook.
Ранее сообщалось о семи пострадавших в аварии.
Утром 14 декабря заказной автобус, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся. По предварительным данным, водитель уснул за рулём.
Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН подтвердил необходимость использования ремней безопасности в общественном транспорте.