Число пострадавших в ДТП с автобусом под Екатеринбургом возросло до 15

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Число пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса на трассе Пермь — Екатеринбург возросло до 15. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Екатеринбургом возросло до 15
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Число пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области увеличилось до 15», — заявили в ведомстве.

В Минздраве Свердловской области сообщили, что помощь оказана 14 гражданам, госпитализация им не потребовалась.

«Из 54 человек (ехавших в автобусе. — RT) за медицинской помощью обратились 14. Госпитализированных нет», — приводит Интерфакс сообщение пресс-секретаря ведомства Константина Шестакова в Facebook.

Ранее сообщалось о семи пострадавших в аварии.

Утром 14 декабря заказной автобус, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся. По предварительным данным, водитель уснул за рулём.

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН подтвердил необходимость использования ремней безопасности в общественном транспорте.

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