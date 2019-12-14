В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек
«По предварительным данным, водитель задремал за рулём, в результате чего потерял контроль над управлением, машина выехала на полосу встречного движения и съехала с трассы, где перевернулась и легла на левый бок», — цитирует ТАСС главу пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.
По его словам, пострадавших доставили в больницу.
Авария произошла около в 05:10 мск в районе 242 км трассы Пермь — Екатеринбург.
Ранее Inforeactor передавал о начале проверки после крупной аварии с участием пассажирской маршрутки в Омске, в результате которой госпитализировали семь человек.