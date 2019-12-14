В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек

Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

«По предварительным данным, водитель задремал за рулём, в результате чего потерял контроль над управлением, машина выехала на полосу встречного движения и съехала с трассы, где перевернулась и легла на левый бок», — цитирует ТАСС главу пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.

По его словам, пострадавших доставили в больницу.

Авария произошла около в 05:10 мск в районе 242 км трассы Пермь — Екатеринбург.

Ранее Inforeactor передавал о начале проверки после крупной аварии с участием пассажирской маршрутки в Омске, в результате которой госпитализировали семь человек.