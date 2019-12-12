В Омске началась проверка после крупной аварии с участием маршрутки

Прокуратура Омска начала проверку после крупной аварии с участием пассажирской маршрутки ПАЗ, сообщает Inforeactor со ссылкой на официальный сайт Западно-Сибирского межрегионального управления автодорожного надзора.

Прокуратура проверяет перевозчика на соблюдение всех лицензионных требований. По факту ДТП в отношении водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по статье УК России «Причинение вреда здоровью двум и более лицам».

Как напомнили в ведомстве, авария произошла 9 декабря на пересечении улиц 20 лет РККА и Шебалдина в Омске. 61-летний водитель маршрутки №568 нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущество грузовику, и допустил столкновение с фурой.

На момент аварии в автобусе находились пятнадцать пассажиров, семь из которых попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал необходимость использования ремней безопасности в транспорте.