Эксперт оценил необходимость использования ремней безопасности в транспорте

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Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал необходимость использования ремней безопасности в транспорте.
Эксперт оценил необходимость использования ремней безопасности в транспорте
  • Pixabay

Он напомнил, что в трагедии с автобусом в Забайкалье спаслись пассажиры, которые были пристёгнуты. По его мнению, этот случай наглядно демонстрирует, что ремнями безопасности нельзя пренебрегать даже в общественном транспорте.

«Людям надо методично, постоянно рассказывать, что ремни безопасности спасают жизни. В общественном транспорте, в автобусах в том числе. Это не пустой звук. Здесь на первый план выходит пропаганда правильного, безопасного передвижения. Людям надо рассказывать об этом, и это работает», — подчеркнул Шкуматов.

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