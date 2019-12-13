Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что, по версии следствия, мужчина руководил нелегальными финансовыми операциями, целью которых было «обогащение Абызова».

«Узнав о возбуждении дела, Тян пересёк российско-белорусскую границу и скрылся», — сказал следователь.

Ранее стало известно, что в деле Абызова появилась новая фигурантка.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Абызова в марте 2019 года. По мнению следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.

В сентябре ему предъявили новое обвинение — в незаконной предпринимательской деятельности.