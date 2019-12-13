Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

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На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что, по версии следствия, мужчина руководил нелегальными финансовыми операциями, целью которых было «обогащение Абызова».

«Узнав о возбуждении дела, Тян пересёк российско-белорусскую границу и скрылся», — сказал следователь.

Ранее стало известно, что в деле Абызова появилась новая фигурантка.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Абызова в марте 2019 года. По мнению следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.

В сентябре ему предъявили новое обвинение — в незаконной предпринимательской деятельности

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