Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что, по версии следствия, мужчина руководил нелегальными финансовыми операциями, целью которых было «обогащение Абызова».
«Узнав о возбуждении дела, Тян пересёк российско-белорусскую границу и скрылся», — сказал следователь.
Ранее стало известно, что в деле Абызова появилась новая фигурантка.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Абызова в марте 2019 года. По мнению следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.
В сентябре ему предъявили новое обвинение — в незаконной предпринимательской деятельности.