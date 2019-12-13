В деле Абызова появилась новая фигурантка

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Восьмая фигурантка появилась в уголовном деле бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Из информации Басманного суда Москвы следует, что это некая Екатерина Заяц.
В деле Абызова появилась новая фигурантка
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения для неё в виде заключения под стражу сегодня в 14:50», — сказали РИА Новости в суде.

Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе, подробности не уточняются.

Ранее Мосгорсуд отменил решение об аресте активов Абызова на сумму более 1 млрд рублей.

В марте экс-чиновника заключили под стражу по обвинению в хищении 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества. 

В сентябре ему предъявили новое обвинение — в незаконной предпринимательской деятельности

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