Адвокат сообщил о предъявлении Абызову нового обвинения

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Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Асниса.
Адвокат сообщил о предъявлении Абызову нового обвинения
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Суть добавленного к прежнему нового обвинения состоит в том, что он, будучи министром, якобы, нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций ОАО «Сибэко» двум компаниям — АО «Кузбасэнерго» и АО «ХСРК», — рассказал Аснис.

Он добавил, что полученные от этой сделки около 32 млрд рублей следствие «расценивает как приобретённые в результате совершения преступления и впоследствии легализованные».

5 сентября стало известно, что Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Абызова. 

В конце августа в рамках возбуждённого дела было арестовано имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Абызова в марте 2019 года. По мнению следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.

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