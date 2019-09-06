Адвокат сообщил о предъявлении Абызову нового обвинения

Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Асниса.

«Суть добавленного к прежнему нового обвинения состоит в том, что он, будучи министром, якобы, нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций ОАО «Сибэко» двум компаниям — АО «Кузбасэнерго» и АО «ХСРК», — рассказал Аснис.

Он добавил, что полученные от этой сделки около 32 млрд рублей следствие «расценивает как приобретённые в результате совершения преступления и впоследствии легализованные».

5 сентября стало известно, что Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Абызова.

В конце августа в рамках возбуждённого дела было арестовано имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Абызова в марте 2019 года. По мнению следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.