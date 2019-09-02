Суд в Москве арестовал ещё одну фигурантку дела Абызова

Басманный суд Москвы заключил под стражу Инну Пикалову — ещё одну фигурантку дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

РИА Новости

Как передаёт ТАСС, срок ареста — до 1 ноября. Пикалова обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК и по ч. 2 ст. 210 УК. Ранее Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Абызова — о незаконном участии в предпринимательской деятельности.