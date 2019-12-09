Суд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказал адвокат Абызова Сергей Дрозд.
Юрист уточнил, что арест также снят с личного счёта несовершеннолетнего сына экс-чиновника.
«Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова», — сказал адвокат.
Отмечается, что, по его словам, в связи с этим суд апелляционной инстанции отменил соответствующее постановление районного суда.
Ранее Абызов заявил, что его средний сын уехал в США, потому что органы опеки могли его изъять по причине ареста активов экс-чиновника и, соответственно, невозможности выплачивать алименты.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Абызова в марте 2019 года. По мнению следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.