Суд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

Московский городской суд отменил решение об аресте активов бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Речь идёт о денежных средствах, ценных бумагах и недвижимости на сумму более 1 млрд рублей.

Об этом ТАСС рассказал адвокат Абызова Сергей Дрозд.

Юрист уточнил, что арест также снят с личного счёта несовершеннолетнего сына экс-чиновника.

«Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова», — сказал адвокат.

Отмечается, что, по его словам, в связи с этим суд апелляционной инстанции отменил соответствующее постановление районного суда.

Ранее Абызов заявил, что его средний сын уехал в США, потому что органы опеки могли его изъять по причине ареста активов экс-чиновника и, соответственно, невозможности выплачивать алименты.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Абызова в марте 2019 года. По мнению следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.