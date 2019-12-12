Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.

Об этом сообщает РИА Новости

«Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Пшеничного, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК России. Мера избрана заочно», — указывается в заявлении.

С начала декабря этого года Пшеничный в международном розыске, ему грозит до десяти лет заключения.

В пресс-службе уточнили, что уголовное дело связано с «хищением 368 млн рублей при проектировании подводной лодки проекта 636.3».

Ранее суд приговорил к трём с половиной годам колонии общего режима бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, который признал вину в соучастии в хищении 24,6 млн рублей.