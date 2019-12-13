Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

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Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен. Об этом сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«Пожар… потушен в районе восьми утра в пятницу», — цитирует РИА Новости Рахманова.

По словам главы корпорации, на борту корабля работает комиссия по установлению причин возгорания.

12 декабря на крейсере произошёл пожар, в результате которого, как сообщалось, пострадали 12 человек.

По данным пресс-службы Северного флота, во время ликвидации очага задымления погиб один из военных. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.

Подробнее о произошедшем — в материале RT.

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