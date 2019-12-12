Путин рассказал о необходимости механизмов соблюдения прав человека
- РИА Новости
Путин отметил, что «закон практически всегда — это компромисс интересов».
«При этом важно, чтобы законодатели не отступали от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека», — цитирует РИА Новости российского президента.
Он пояснил, что ведёт речь «именно о стандартах, а не о перечне прав». По его словам, «их декларирование даже в основном законе не означает, к сожалению, на практике их соблюдение, нужны соответствующие чёткие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и тем более их отрицания».
21 октября секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев был назначен председателем СПЧ. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что бывший глава СПЧ Михаил Федотов был уволен с государственной службы из-за достижения им возраста 70 лет.