Путин рассказал о необходимости механизмов соблюдения прав человека

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с судьями Конституционного суда заявил, что российские законодатели не должны отступать от общепризнанных мировых стандартов в области прав человека.

Путин отметил, что «закон практически всегда — это компромисс интересов».

«При этом важно, чтобы законодатели не отступали от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека», — цитирует РИА Новости российского президента.

Он пояснил, что ведёт речь «именно о стандартах, а не о перечне прав». По его словам, «их декларирование даже в основном законе не означает, к сожалению, на практике их соблюдение, нужны соответствующие чёткие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и тем более их отрицания».

21 октября секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев был назначен председателем СПЧ. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что бывший глава СПЧ Михаил Федотов был уволен с государственной службы из-за достижения им возраста 70 лет.