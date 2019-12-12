Диетолог рассказала о пользе и вреде цитрусовых

Глава клиники похудения «Оригитея» Марият Мухина рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов и апельсинов, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По словам Мухиной, цитрусовые содержат полезные вещества, антиоксиданты и витамины, способные усилить иммунитет и восстановить репродуктивные функции, однако их польза зависит от меры употребления и здоровья человека.

Она отметила, что мандарины содержат на 7% больше фруктозы, чем апельсины, поэтому могут нести опасность для диабетиков.

В то же время специалист не рекомендовала употреблять апельсины людям с высоким показателем кислотности.

Кроме того, по её словам, цитрусовые имеют мочегонный эффект, что может негативно проявиться при болезни почек.

Ранее Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, какие продукты за новогодним столом могут нанести вред здоровью.