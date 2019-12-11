Кузнецова назвала главное на 2020 год направление в защите прав детей

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Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что в 2020 году главным направлением в защите прав ребёнка в стране станет оценка нового показателя — «качества детства».
Кузнецова назвала главное на 2020 год направление в защите прав детей
  • РИА Новости

«В будущем году основной красной нитью и лейтмотивом, системообразующим деятельность уполномоченных по правам ребёнка, станет оценка и мониторинг нового интегрального показателя, который мы называем «качество детства»... Это позволит скорректировать бюджет в субъекте России, направить его туда, где дети наименее защищены», — цитирует Кузнецову РИА Новости.

По её словам, в настоящее время завершается работа над «качеством детства» и над методикой оценки по этому показателю, который включит в себя все особенности детской политики в субъекте, поможет оценить, насколько защищены права детей.

Вместе с тем она отметила отсутствие задачи составления рейтингов субъектов, обозначив важность выявления всех пробелов, того, чтобы информация «легла на стол тому, кто принимает решения».

Ранее сообщалось, что более 35% семей с детьми не получают социальные меры поддержки, поскольку не знают о них.

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