В Госдуме объяснили отмену выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT отмену с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет.

«У нас в соответствии с действующими нормами и принципами социального страхования женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет, получает пособие», — пояснил Нилов.

Депутат добавил, что в возрасте ребёнка с полутора до трёх лет, если женщина ранее работала, она может продолжить находиться в отпуске по уходу за ним, но уже за свой счёт, то есть из Фонда социального страхования пособие получать не будет.

Нилов напомнил, что в России действовала мера социальной поддержки, при которой выплачивались ежемесячно 50 рублей на каждого ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет.

«Неоднократно предлагалось продлить норму, при которой женщине можно было бы получить пособие, находясь в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет. Долгие дискуссии, наши предложения, наши регулярные встречи с председателем правительства нашли законодательное решение, но с учётом критериев нуждаемости», — заявил он.

Депутат отметил, что теперь, если в семье есть дети и среднедушевой доход составляет ниже двух величин прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте, то ежемесячно до достижения трёх лет семья будет получать пособие в размере прожиточного минимума, установленного для ребёнка в соответствующем субъекте.

Нилов добавил, что так как эта норма была законодательно закреплена, то указ, который ранее действовал и определял меру поддержки в 50 рублей, утратил свою силу.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора лет до трёх.