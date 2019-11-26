Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора лет до трёх.
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившими силу указ президента России от 30 мая 1994 года №1110 «О повышении компенсационных выплат отдельным категориям граждан», — следует из указа.

При этом граждане, которым данные выплаты были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленного срока.

В августе Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей получать ежемесячные выплаты за счёт изменения критерия нуждаемости.

Нуждающимися теперь будут считаться семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Для них будут предусмотрены ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума по региону на первого и второго ребёнка от полутора до трёх лет. 

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