В Минтруде рассказали об изменении системы информирования о льготах

Россиян начнут информировать обо всех положенных им мерах социальной поддержки, льготах и пособиях с 2020 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра труда и соцзащиты Алексея Скляра.

По его словам, в настоящее время есть некий информационный вакуум, когда многие граждане имеют право на меры соцподдержки от государства, но не получают их, поскольку не знают, что именно им положено и куда следует обратиться.

«Таким образом, возникла необходимость развивать специальные информационные системы, способные отвечать людям на все насущные вопросы, связанные с социальной поддержкой государства», — заявил Скляр.

Он уточнил, что определённые жизненные события отображаются в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Среди них рождение ребёнка, установление инвалидности, смерть, достижение предпенсионного или пенсионного возраста. При возникновении таких событий гражданам будут приходить уведомления о том, какие виды соцпомощи и льготы им положены на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные мониторинга Общественной палаты России сообщала, что более 35% семей с детьми в России не получают льготы, поскольку не знают о них.