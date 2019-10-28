Более 35% семей с детьми в России не получают льготы, поскольку не знают о них
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О положенных детям из многодетных семей подарках к праздникам не знают 72% опрошенных, относящихся к этой категории населения. Осведомлённость проявили 25% респондентов. Остальные, как правило, не успевают собрать документы.
Раз в месяц многодетные семьи вправе бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха или получить возмещение стоимости своего досуга. У них также есть право посещать бассейны или спорткомплексы или раз в месяц получить выплату за поход в театр. Эту возможность используют 35% участников исследования, а 65% о ней не слышали.
В сельской местности транспортное средство или деньги на его покупку получили только 1%. По словам 60% респондентов, о таком преимуществе они даже не подозревают, а 14% рассказали, что в их регионе подобная субсидия не предусмотрена.
Около 58% многодетных жителей села не слышали о льготах при уплате налога на транспорт, землю и имущество, 14% не могут ей воспользоваться в своём субъекте.
О пособии для детей родителей-инвалидов не знают 53% таких семей, пользуются льготой 18%.
Как заявили в Министерстве труда и социальной защиты, получение льгот и выплат — услуга, которая предоставляется по заявлению получателя.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Мособлдуме обсудили социальную поддержку семей, в том числе дополнительные льготы для многодетных.