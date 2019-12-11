Напавшего на дом Памфиловой предложили отправить на лечение

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В Следственном комитете России заявили, что напавший в начале сентября этого года на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой страдал хроническим психическим расстройством.
Напавшего на дом Памфиловой предложили отправить на лечение
  • РИА Новости

«Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что уголовное дело передано в Генпрокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Ранее стало известно, что Следственный комитет завершил расследование нападения на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Инцидент произошёл в ночь на 6 сентября. Бахыт Карабалаев пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил её электрошокером. 

Глава ЦИК рассказала, что стала «молотить изо всех сил» злоумышленника и «очень громким голосом на него ругаться», в итоге тот убежал.

Карабалаев признал вину. По его словам, он выбрал для совершения преступления случайный дом и ничего не знал о его хозяевах.

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