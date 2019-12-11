СК завершил расследование нападения на дом главы ЦИК Памфиловой

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Следственный комитет завершил расследование нападения на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой.
СК завершил расследование нападения на дом главы ЦИК Памфиловой
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В Главном следственном управлении завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении (ч. 3 ст. 162 УК России) на председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову, совершённом с незаконным проникновением в её жилище», — заявили в СК.

Нападение произошло в ночь на 6 сентября.

Глава ЦИК рассказала, что стала «молотить изо всех сил» злоумышленника и «очень громким голосом на него ругаться», в итоге тот убежал.

Нападавший Бахыт Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который находился недалеко от места его ночлега.

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