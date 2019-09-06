Памфилова рассказала, как дала отпор нападавшему
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- РИА Новости
«Сначала испугалась, потом собралась, стала тоже молотить его изо всех сил, потом схватила стул, стала очень громким голосом на него ругаться», — приводит её слова ТАСС.
Памфилова добавила, что в итоге нападавший убежал «под её натиском».
Также, как передаёт РИА Новости, глава ЦИК заявила, что неизвестный пытался «10—15 раз ткнуть её электрошокером», у неё «в основном, синяки и травмы».
Ночью 6 сентября неизвестный проник на террасу дома Памфиловой в Московской области и применил к ней электрошокер, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении.
Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на Памфилову.