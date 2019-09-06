Памфилова рассказала, как дала отпор нападавшему

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что оказала активное сопротивление мужчине, совершившему на неё нападение в ночь на 6 сентября.
Памфилова рассказала, как дала отпор нападавшему
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Сначала испугалась, потом собралась, стала тоже молотить его изо всех сил, потом схватила стул, стала очень громким голосом на него ругаться», — приводит её слова ТАСС.

Памфилова добавила, что в итоге нападавший убежал «под её натиском».

Также, как передаёт РИА Новости, глава ЦИК заявила, что неизвестный пытался «10—15 раз ткнуть её электрошокером», у неё «в основном, синяки и травмы».

Ночью 6 сентября неизвестный проник на террасу дома Памфиловой в Московской области и применил к ней электрошокер, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении.

Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на Памфилову.

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