Суд обязал выплатить по делу о теракте в метро Петербурга 695 тысяч рублей
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- РИА Новости
Отмечается, что иск удовлетворён судом на сумму более 695 тыс. рублей, в то время как ущерб, полученный в результате теракта, составил 108 млн рублей.
Также уточняется, что в прениях прокурор обращалась к суду с просьбой удовлетворить гражданский иск на 110 млн рублей.
Ранее суд вынес приговор десяти фигурантам дела о теракте в метро Петербурга.
Также сообщалось, что основной фигурант дела — Аброр Азимов — был приговорён судом к пожизненному заключению. Как сообщалось, он не признал вину в ходе судебного заседания.
В конце октября стало известно, что устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.