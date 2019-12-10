Суд обязал выплатить по делу о теракте в метро Петербурга 695 тысяч рублей

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Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил гражданский иск ГУП «Петербургский метрополитен» по делу о теракте в петербургском метро в апреле 2017 года, передаёт Интерфакс.
Суд обязал выплатить по делу о теракте в метро Петербурга 695 тысяч рублей
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Отмечается, что иск удовлетворён судом на сумму более 695 тыс. рублей, в то время как ущерб, полученный в результате теракта, составил 108 млн рублей.

Также уточняется, что в прениях прокурор обращалась к суду с просьбой удовлетворить гражданский иск на 110 млн рублей.

Ранее суд вынес приговор десяти фигурантам дела о теракте в метро Петербурга.

Также сообщалось, что основной фигурант дела — Аброр Азимов — был приговорён судом к пожизненному заключению. Как сообщалось, он не признал вину в ходе судебного заседания.

В конце октября стало известно, что устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.

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