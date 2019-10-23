Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

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Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Это следует из свидетельских показаний, зачитанных прокурором в Московском окружном военным суде.

Гражданин Киргизии Мухаммаджон Турдиев, который по делу о теракте в Санкт-Петербурге проходит свидетелем, сообщил, что получил такое задание от боевиков в Сирии.

«В марте 2017 года я получил задание по совершению террористического акта в порту города Владивосток — взорвать один из военных кораблей», — приводит РИА Новости его показания.

Ранее сообщалось, что предполагаемый организатор теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, который произошёл 3 апреля 2017 года, Аброр Азимов не признал вину в ходе судебного заседания.

Также стало известно, что фигурантов дела о теракте в метро Петербурга признали вменяемыми.

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