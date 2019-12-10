Суд вынес приговор десяти фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор десяти фигурантам дела о теракте в петербургском метро в апреле 2017 года, сообщает РИА Новости.

Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы приговорены к 28 годам лишения свободы по совокупности преступлений.

Содик Ортиков получил 22 года, Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурод Муидинов — по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — по 19.

Ранее стало известно, что суд приговорил основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга в апреле 2017 года — Аброра Азимова — к пожизненному заключению. Как сообщалось, он не признал вину в ходе судебного заседания.

В конце октября появилась информация, что устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.