Суд вынес приговор десяти фигурантам дела о теракте в метро Петербурга
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- РИА Новости
Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы приговорены к 28 годам лишения свободы по совокупности преступлений.
Содик Ортиков получил 22 года, Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурод Муидинов — по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — по 19.
Ранее стало известно, что суд приговорил основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга в апреле 2017 года — Аброра Азимова — к пожизненному заключению. Как сообщалось, он не признал вину в ходе судебного заседания.
В конце октября появилась информация, что устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.