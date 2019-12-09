Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
- РИА Новости
Как отмечается в распоряжении, решение принято по просьбе самой Голосной.
25 ноября Пресненский суд Москвы арестовал чиновницу по делу о злоупотреблении полномочиями в составе преступной группы.
26 ноября Мосгорсуд решил освободить Голосную из СИЗО после того, как прокурор отменил постановление о возбуждении дела против неё.
Как пояснили в прокуратуре, причиной отмены «послужило нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, допущенное следственным органом».