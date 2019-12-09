Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
  • РИА Новости

Как отмечается в распоряжении, решение принято по просьбе самой Голосной.

25 ноября Пресненский суд Москвы арестовал чиновницу по делу о злоупотреблении полномочиями в составе преступной группы.

26 ноября Мосгорсуд решил освободить Голосную из СИЗО после того, как прокурор отменил постановление о возбуждении дела против неё.

Как пояснили в прокуратуре, причиной отмены «послужило нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, допущенное следственным органом».

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