Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.

Как отмечается в распоряжении, решение принято по просьбе самой Голосной.

25 ноября Пресненский суд Москвы арестовал чиновницу по делу о злоупотреблении полномочиями в составе преступной группы.

26 ноября Мосгорсуд решил освободить Голосную из СИЗО после того, как прокурор отменил постановление о возбуждении дела против неё.

Как пояснили в прокуратуре, причиной отмены «послужило нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, допущенное следственным органом».