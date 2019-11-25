Замглавы Росалкогольрегулирования арестована

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Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.
Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Голосной меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует судью ТАСС.

Как стало известно ранее, ущерб государству от действий Голосной оценивается в 58 млн рублей.

Из-за её незаконных действий компания «Альфа-Групп» уклонилась от уплаты налогов на эту сумму, отметила следователь.

22 ноября Голосной предъявили обвинение по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями в составе преступной группы.

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