Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
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- АГН «Москва»
«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Голосной меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует судью ТАСС.
Как стало известно ранее, ущерб государству от действий Голосной оценивается в 58 млн рублей.
Из-за её незаконных действий компания «Альфа-Групп» уклонилась от уплаты налогов на эту сумму, отметила следователь.
22 ноября Голосной предъявили обвинение по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями в составе преступной группы.