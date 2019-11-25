Назван размер ущерба по делу замглавы Росалкогольрегулирования

Ущерб государству от действий замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной оценивается в 58 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате незаконных действий Голосной компания «Альфа-Групп» уклонилась от уплаты налогов на сумму более 58 млн рублей», — сказала следователь в суде.

Фигурантами по данному делу также проходят исполняющий обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и сотрудник ведомства Борис Астахов.

22 ноября Голосной предъявили обвинение по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями в составе преступной группы. Она была задержана, следствие ходатайствует о её аресте.