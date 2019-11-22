Замглавы Росалкогольрегулирования подозревают в превышении полномочий

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Заместителю главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями в составе преступной группы. Она задержана, следствие ходатайствует о её аресте.
Замглавы Росалкогольрегулирования подозревают в превышении полномочий
  • © АГН «Москва»

«Голосной предъявлено обвинение в трёх эпизодах преступной деятельности... Инкриминируемые ей деяния были совершены в составе группы лиц», — цитирует следователя на заседании Пресненского суда Москвы Интерфакс.

По версии следствия, Голосная дала указания о «непроведении необходимых, согласно регламентам, мероприятий», в результате чего не были уплачены необходимые налоги. 

Помимо неё, по данному делу проходят врио главы управления Росоалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя.

Как уточняет РИА Новости, по решению суда Голосная была задержана на 72 часа, при этом срок рассмотрения ходатайства о её аресте отложили.

В октябре возбудили дело о взятке в отношении экс-главы управления образования Казани Ильнара Хидиятова.

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