Мосгорсуд решил освободить из СИЗО замглавы Росалкогольрегулирования
- РИА Новости
«Сегодня состоялось заседание апелляционной инстанции. Решение об избрании меры пресечения отменено», — пояснил представитель защиты Голосной.
По его словам, решение Мосгорсуда вступает в силу незамедлительно, и после поступления постановления в СИЗО задержанную обязаны освободить.
Ранее прокурор отменил постановление о возбуждении дела против замглавы Росалкогольрегулирования.
Чиновница была арестована 25 ноября по решению Пресненского суда Москвы по делу о злоупотреблении полномочиями.
Следствие оценивало ущерб от её действий более чем в 50 млн рублей.