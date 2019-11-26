Мосгорсуд решил освободить из СИЗО замглавы Росалкогольрегулирования

Короткая ссылка
Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная по решению Мосгорсуда будет освобождена из СИЗО 26 ноября, сообщил РИА Новости её адвокат Илья Брык.
Мосгорсуд решил освободить из СИЗО замглавы Росалкогольрегулирования
  • РИА Новости

«Сегодня состоялось заседание апелляционной инстанции. Решение об избрании меры пресечения отменено», — пояснил представитель защиты Голосной.

По его словам, решение Мосгорсуда вступает в силу незамедлительно, и после поступления постановления в СИЗО задержанную обязаны освободить.

Ранее прокурор отменил постановление о возбуждении дела против замглавы Росалкогольрегулирования.

Чиновница была арестована 25 ноября по решению Пресненского суда Москвы по делу о злоупотреблении полномочиями.

Следствие оценивало ущерб от её действий более чем в 50 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить