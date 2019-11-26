Мосгорсуд решил освободить из СИЗО замглавы Росалкогольрегулирования

Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная по решению Мосгорсуда будет освобождена из СИЗО 26 ноября, сообщил РИА Новости её адвокат Илья Брык.

«Сегодня состоялось заседание апелляционной инстанции. Решение об избрании меры пресечения отменено», — пояснил представитель защиты Голосной.

По его словам, решение Мосгорсуда вступает в силу незамедлительно, и после поступления постановления в СИЗО задержанную обязаны освободить.

Ранее прокурор отменил постановление о возбуждении дела против замглавы Росалкогольрегулирования.

Чиновница была арестована 25 ноября по решению Пресненского суда Москвы по делу о злоупотреблении полномочиями.

Следствие оценивало ущерб от её действий более чем в 50 млн рублей.