Прокуратура оценила ситуацию с делом замглавы Росалкогольрегулирования

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Прокуратура Москвы объяснила отмену постановления о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирины Голосной.
Прокуратура оценила ситуацию с делом замглавы Росалкогольрегулирования
  • РИА Новости

«Причиной отмены послужило нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, допущенное следственным органом», — цитирует представителя столичной прокуратуры Людмилу Нефедову ТАСС.

Она уточнила, что постановление об отмене уголовного дела с соответствующими материалами направлено следователю для устранения обнаруженных недостатков и принятия «законного и обоснованного процессуального решения».

Ранее Мосгорсуд принял решение освободить Голосную из СИЗО 26 ноября.

25 ноября Пресненский суд Москвы арестовал чиновницу по делу о злоупотреблении полномочиями в составе преступной группы.

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