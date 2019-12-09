Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде

Суд арестовал участника ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали школьники, которые группой шли в театр.

«Избрать Виктору Александровичу Пильганову 1976 года рождения, подозреваемому в совершении преступления по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток — по 6 февраля 2020 года включительно», — цитирует судью Ольгу Подгорнову Интерфакс.

Как заявил следователь СК, задержанный дал признательные показания.

7 декабря в Нижнем Новгороде столкнулись несколько автомобилей. После ДТП одна из машин врезалась в пешеходов, стоявших на тротуаре. В результате инцидента погибла женщина и пострадали девять школьников, которые группой шли в театр.

В региональной прокуратуре сообщили, что по факту ДТП возбудили уголовное дело. Один из фигурантов ДТП — 43-летний водитель Toyota — был задержан.

В региональном Минздраве рассказали, что подростки находятся в стабильном состоянии, двух школьников прооперировали.

Власти области выплатят пострадавшим по 100 тыс. рублей, а семье погибшей — 300 тыс. рублей.