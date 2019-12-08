Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Задержан подозреваемый в совершении ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

«В качестве подозреваемого в порядке ст. 91—92 УПК России задержан 43-летний гражданин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Уточняется, что, согласно версии следствия, в результате инцидента пострадали двое взрослых и девять школьников от 14 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что СК выясняет обстоятельства ДТП в Нижнем Новгороде.

7 декабря в Нижнем Новгороде столкнулись несколько автомобилей. После ДТП одна из машин врезалась в пешеходов, стоявших на тротуаре.

В региональной прокуратуре сообщили, что по факту ДТП возбудили уголовное дело.