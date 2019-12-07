После ДТП в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело

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По факту ДТП в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Нижегородской области.
После ДТП в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело
  • © ГУ МЧС России по Нижегородской области

«Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что расследование этого инцидента «взято прокуратурой области на контроль», также «организована проверка соблюдения законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде столкнулись несколько автомобилей. После ДТП одна из машин врезалась в пешеходов, стоявших на тротуаре.

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