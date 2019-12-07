СК выясняет обстоятельства ДТП в Нижнем Новгороде

Следственный комитет России по Нижегородской области по факту ДТП в Нижнем Новгороде расследует уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, «7 декабря 2019 года около 17 часов 30 минут водитель автомашины марки Toyota, выезжая в прилегающей территории на улице Горького в Нижнем Новгороде, пересёк полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки Audi и припаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар и врезался в пешеходов».

Отмечается, что в результате ДТП «пострадали двое взрослых и девять школьников в возрасте 14—15 лет, все дети доставлены в больницу, троим из них оказана хирургическая помощь, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести».

Также сообщается, что «две женщины, сопровождавшие школьников, также были госпитализированы, одна из них от полученных телесных повреждений скончалась».

«43-летний водитель автомобиля марки Toyota отказался от медицинского освидетельствования. Он не трудоустроен. Решается вопрос о его задержании в качестве подозреваемого», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде столкнулись несколько автомобилей. После ДТП одна из машин врезалась в пешеходов, стоявших на тротуаре.

В региональной прокуратуре сообщили, что по факту ДТП возбудили уголовное дело.