Пострадавшим в ДТП в Нижнем Новгороде выплатят по 100 тысяч рублей
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«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшей в ДТП на улице Горького», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Отмечается, что заместитель губернатора Андрей Гнеушев посетил пострадавших в больнице, а также выразил соболезнования мужу погибшей женщины.
«Это трагическое происшествие требует от нас особого внимания», — заявил Никитин.
7 декабря в Нижнем Новгороде столкнулись несколько автомобилей. После ДТП одна из машин врезалась в пешеходов, стоявших на тротуаре. В результате инцидента погибла женщина и пострадали девять школьников, которые группой шли в театр.
В региональной прокуратуре сообщили, что по факту ДТП возбудили уголовное дело. Подозреваемый в совершении ДТП задержан.
В региональном Минздраве рассказали, что подростки находятся в стабильном состоянии, двух школьников прооперировали.