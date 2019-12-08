Пострадавшим в ДТП в Нижнем Новгороде выплатят по 100 тысяч рублей

Пострадавшим в результате ДТП с наездом на пешеходов в Нижнем Новгороде выплатят по 100 тыс. рублей, семье погибшей будет выплачено 300 тыс. рублей.

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшей в ДТП на улице Горького», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что заместитель губернатора Андрей Гнеушев посетил пострадавших в больнице, а также выразил соболезнования мужу погибшей женщины.

«Это трагическое происшествие требует от нас особого внимания», — заявил Никитин.

7 декабря в Нижнем Новгороде столкнулись несколько автомобилей. После ДТП одна из машин врезалась в пешеходов, стоявших на тротуаре. В результате инцидента погибла женщина и пострадали девять школьников, которые группой шли в театр.

В региональной прокуратуре сообщили, что по факту ДТП возбудили уголовное дело. Подозреваемый в совершении ДТП задержан.

В региональном Минздраве рассказали, что подростки находятся в стабильном состоянии, двух школьников прооперировали.