Врач рассказал о состоянии пострадавших при ДТП в Нижнем Новгороде

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Подростки, пострадавшие при наезде автомобиля в Нижнем Новгороде, находятся в стабильном состоянии, двух школьников прооперировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Врач рассказал о состоянии пострадавших при ДТП в Нижнем Новгороде
  • © ГУ МЧС России по Нижегородской области

«Двое подростков в субботу были прооперированы, всем детям выполнено УЗИ органов брюшной полости, кому требовалось — компьютерная томография головы. Детям оказана вся необходимая помощь. Через две недели все дети будут дома, кто-то, может, уже через четыре-пять дней, с рекомендациями наблюдения по месту жительства», — цитирует агентство заведующего отделением травматологии детской областной больницы Иосифа Шарипова.

7 декабря в Нижнем Новгороде столкнулись несколько автомобилей. После ДТП одна из машин врезалась в пешеходов, стоявших на тротуаре. В результате инцидента погибла женщина и пострадали девять школьников, которые группой шли в театр.

В региональной прокуратуре сообщили, что по факту ДТП возбудили уголовное дело. Подозреваемый в совершении ДТП задержан.

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