Суд оштрафовал ударившего кинолога на акции 27 июля в Москве Новикова

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Тверской суд Москвы оштрафовал участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, который ударил полицейского-кинолога пластиковой бутылкой по голове, передаёт РИА Новости.
Суд оштрафовал ударившего кинолога на акции 27 июля в Москве Новикова
  • РИА Новости

«Назначить наказание в виде штрафа и освободить в зале суда», — огласила приговор судья.

Сумму штрафа судья определила в размере 150 тыс. рублей, но смягчила до 120 тыс. из-за предварительного заключения.

По данным следствия, Новиков дважды ударил полицейского-кинолога бутылкой с водой по голове и руке, отчего тот «испытал физическую боль».

Ранее Тверской суд Москвы приговорил к году колонии общего режима участника несогласованной акции 27 июля Никиту Чирцова по обвинению в применении насилия к полицейскому.

Также в пятницу, 6 декабря, Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам условного срока по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов в интернете.

В сентябре Росфинмониторинг внёс в перечень экстремистов и террористов студента Егора Жукова.

Изначально ему вменяли статью «Массовые беспорядки». Впоследствии эти обвинения сняли со студента, но возбудили дело об экстремизме. 

По данным СК, в 2017 году он опубликовал на YouTube ролики, которые содержали призывы к экстремистской деятельности.

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