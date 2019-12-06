Участник акции 27 июля в Москве Чирцов приговорён к году колонии

Тверской суд Москвы приговорил к году колонии общего режима участника несогласованной акции 27 июля Никиту Чирцова, который обвинялся в применении насилия к полицейскому, передаёт РИА Новости.

«Признать Чирцова виновным в совершении преступления... назначить ему один год с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила решение судья Елена Булгакова.

Следствие считает, что 27 июля на Тверской улице Чирцов толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча.

Молодой человек вину полностью отрицает.

Ранее Кунцевский суд Москвы приговорил студента ВШЭ, блогера Егора Жукова к трём годам условного срока по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах.

В сентябре СК прекратил уголовное преследование Жукова по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

3 сентября к трём годам колонии был приговорён Иван Подкопаев, который обвиняется в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на акции 27 июля.

Ещё одного фигуранта дела — Данилу Беглеца — суд приговорил к двум годам колонии.