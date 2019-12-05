В Оренбурге установили причину отравления детей из школы №86

В Роспотребнадзоре по Оренбургской области сообщили о причине пищевого отравления у детей из школы №86, передаёт RIA56 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно результатам лабораторного обследования, возбудителем инфекции стал энтерококк.

По данным надзорного органа, в пищеблоке были нарушены требования санитарного законодательства, в результате чего в школе произошла вспышка кишечной инфекции.

Отравление зафиксировали у 18 учащихся. Все дети получили медицинскую помощь и уже приступили к занятиям.

Работа пищеблока временно приостановлена. По фактам нарушений составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что специалисты аппарата федерального детского омбудсмена выявили нарушения в сфере питания в детских садах и школах Ямала.