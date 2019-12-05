«Ведомости»: в России предложили наказывать СМИ за давление на суд

Совет судей разрабатывает проект защиты от «тенденциозных публикаций» и предлагает ввести ответственность для СМИ и журналистов за давление на суд. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на проект концепции информационной политики судебной системы на 2020—2030 годы.

Как отмечается, среди предлагаемых мер — внедрение «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ» и «пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей» средств массовой информации.

Также предлагается ввести ответственность для СМИ за «лоббирование интересов отдельных лиц» с помощью размещения на коммерческой основе «негативных материалов о деятельности судов».

В конце сентября в Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес судьи Алексея Криворучко.

11 ноября следователи возбудили уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда. По делу об экстремизме и угрозах судье под арест был отправлен Алексей Вересов.

Также был арестован ещё один фигурант данного дела — житель подмосковной Электростали Евгений Ерзунов.