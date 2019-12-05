В России иностранных водителей могут обязать проходить переаттестацию

В ГИБДД России рассказали о планах обязать иностранных водителей проходить дополнительное профессиональное обучение для обмена водительских прав категории С и D других государств на российские удостоверения.

По словам начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николая Гилякова, ведомство готовит соответствующие нормативно-правовые акты с поправками к федеральному закону «О безопасности дорожного движения».

«Предполагается, что обмен иностранных водительских удостоверений категорий C и D будет осуществляться только после прохождения профессионального обучения», — приводит его заявление на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения РИА Новости.

Кроме того, иностранным гражданам, имеющим вид на жительство в России, или тем, кто недавно получил российское гражданство, будут предоставлять полгода для замены иностранных прав.

Ранее стало известно о планах ГИБДД исключить в 2020 году сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках.

Независимый автоэксперт Сергей Асланян в беседе со «Взглядом» поддержал данную инициативу, напомнив, что, хотя раньше испытание «площадка» не было обязательным, россияне успешно получали права.